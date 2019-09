Corinthians parabeniza Palmeiras por aniversário: 'vida longa ao rival'

O Palmeiras completa 105 anos de história nesta segunda-feira, 26 de agosto. E, como vem se tornando comum nos últimos anos, recebeu o parabéns do seu maior rival, o Corinthians, através das redes sociais.

O alviverde postou um vídeo nas redes sociais, relembrando desde seu primeiro jogo até as glórias mais recentes, como a Copa do Brasil 2015 e os Campeonatos Brasileiros conquistados em 2016 e 2018. Nas respostas, o Corinthians desejou vida longa ao rival, com quem considera fazer o maior clássico do mundo. Nas respostas, os torcedores dos dois preferiram ofender o rival.

Em 105 anos de gritos e glórias, nem mesmo um segundo se perde na memória. E só existe uma coisa maior que nossa história: Nosso futuro.#Palmeiras105anos #AvantiPalestra pic.twitter.com/hzdByRr7Ji — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 26, 2019

Feliz aniversário! Vida longa ao nosso maior rival. Que o maior clássico do mundo seja eterno! #Derby #RivaisSóEmCampo #Palmeiras105anos — Corinthians (@Corinthians) August 26, 2019

Valeu, Corinthians! Que venham muitos mais Derbys nos próximos anos #Palmeiras105Anos — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 26, 2019

Além do maior rival, o Palmeiras também recebeu os parabéns dos perfis oficiais da Libertadores e da Copa do Brasil no Twitter, da CBF, do Cruzeiro, da Chapecoense, do Atlético Goianiense e claro, de ídolos e jogadores como Alex, Ademir da Guia, Marcos, Dudu e Gabriel Jesus. Ex-presidente do clube, Paulo Nobre parabenizou o clube pelos 105 anos de história, 'e não quatro'.

Parabéns, @Palmeiras! O campeão da #Libertadores de 1999 festeja seus 105 anos na véspera de decidir mais uma vaga na semifinal da Copa! Felicitações ao gigante Alviverde Imponente! pic.twitter.com/9A7lt9cE3q — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 26, 2019

Meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Hoje é dia do Verdão. Do Porco. Do Alviverde Imponente. Do Atual. Do Deca. Quem tem mais? Feliz aniversário, @palmeiras! Muitos anos de glórias! pic.twitter.com/S9PQDOck7l — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) August 26, 2019

Foi em 26 de agosto de 1914 que o sonho de jovens italianos se tornou realidade. Hoje esse sonho completa 105 anos #Palmeiras105 anos Feliz aniversário, @Palmeiras! pic.twitter.com/o8ZjyOukc7 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 26, 2019

O clube aniversariante de hoje é o @Palmeiras! ⚽ A Chapecoense deseja felicidades e muitos anos de bom futebol!#VamosChape pic.twitter.com/6tHjDsgFvH — Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 26, 2019

O #Cruzeiro Esporte Clube parabeniza a Sociedade Esportiva @Palmeiras, pelos seus 105 anos. ⚪️ — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) August 26, 2019

O Dragão Goiano parabeniza o Alviverde pelos 105 anos de história! TMJ! — Atlético Goianiense (@ACGOficial) August 26, 2019

São 105 anos de história e pude fazer parte dela. Parabéns @Palmeiras ! Minha eterna gratidão e amor por você.#Palmeiras105anos #Palmeiras #AdemirdaGuia pic.twitter.com/mM5YigKZHt — Ademir da Guia (@Ademir_daGuia) August 26, 2019

Parabens @Palmeiras ! 1° Meu obrigado por me permitir usar essa camisa tantas vezes.Clube com uma história fantástica,personagens importantes,conquistas maravilhosas e com uma força incrível.Parabéns ao Alviverde imponente de um povo de canta e vibra. #Palmeiras105anos pic.twitter.com/mGuMKbIWxr — alex (@Alex10) August 26, 2019

Obrigado, Palmeiras, por me permitir fazer parte da sua história! #Palmeiras105anos pic.twitter.com/zfA8VLkkRI — Moises Lima (@MoisesLima10) August 26, 2019

Parabéns SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS, são 105 anos de história e conquistas! ⚽@Palmeiras pic.twitter.com/YpKw1ktGgS — Gabriel Jesus (@gabrieljesus33) August 26, 2019

Feliz aniversario ao 14X MAIOR CAMPEÃO DO BRASIL, ao 1º CAMPEÃO MUNDIAL DE CLUBES, ou simplesmente PALMEIRAS, meu orgulho, minha vida! Hoje faz 105 anos, ñ 4, q o Palestra Italia foi fundado, por imigrantes italianos e hj é de todos nos! Hj é dia de celebrar #UMAMORQUENÃOTEMPREÇO pic.twitter.com/eiBW21Jy05 — Paulo Nobre OFICIAL (@PauloNobre2011) August 26, 2019

O Palmeiras espera uma vitória ou ao menos um empate na primeira partida com 105 anos: nesta terça-feira, enfrenta o Grêmio no Pacaembu pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Como na ida venceu por 1 a 0, qualquer vitória ou empate dá a vaga nas semis ao alviverde paulistano. O tricolor gaúcho avança se vencer por qualquer placar que não 1 a 0 - nesse caso, o jogo vai para os pênaltis.