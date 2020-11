Corinthians presenteia Pia Sundhage, técnica da seleção, com camisa do clube

Vagner Mancini, técnico do Corinthians, foi até as instalações da base no CT Joaquim Grava para entregar uma camisa do clube a Pia Sundhage, treinadora da seleção brasileira feminina de futebol.

A sueca posou ao lado do técnico e exibiu a camisa alvinegra número 11. O registro do momento foi compartilhado pelo próprio clube nas redes sociais. "O nosso treinador Vagner Mancini foi até o treino da Seleção Brasileira feminina entregar um grande presente a treinadora Pia Sundhage", escreveu o Corinthians.

A seleção iniciou os treinos no CT nesta terça-feira e se prepara para enfrentar dois amistosos contra o Equador. O primeiro duelo acontece na sexta-feira e o segundo na próxima terça, na Neo Química Arena e no Morumbi.

Érika, Lelê, Tamires, Andressinha e Adriana, jogadoras do Corinthians, foram convocadas para defender a equipe de Pia.