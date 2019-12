Corinthians publica foto de Luan comemorando o título mundial de 2012

O Corinthians usou as redes sociais nesta segunda-feira para publicar uma série de posts comemorativos sobre os sete anos do segundo título mundial do clube, conquistado em 16 de dezembro de 2012, após vitória sobre o Chelsea. Uma das publicações exibe o atacante Luan, reforço anunciado no último sábado.

Luan, ex-Grêmio, aparece no meio de uma festa dos torcedores corintianos em comemoração ao título, em José do Rio Preto, interior de São Paulo. "Há 7 anos o mundo era nosso mais uma vez e a festa do título foi f@$%! O Luan que o diga!", escreveu o clube.

Há 7 anos o mundo era nosso mais uma vez e a festa do título foi f@$%! O Luan que o diga!#VaiCorinthians #BiMundial ????#BemVindoLuan pic.twitter.com/xiR5DAXspU — Corinthians (@Corinthians) December 16, 2019

Além da publicação exibindo o atacante, outras publicações marcam a celebração da conquista. Confira:

16/12/12 - Yokohama - Japão ???? Há 7 anos, o ?? era do Timão e da Fiel, mais uma vez. Corinthians, bicampeão mundial de clubes FIFA! I-N-E-S-Q-U-E-C-Í-V-E-L!#VaiCorinthians #Timão #InvasãoCorinthiana #BiMundial ???? pic.twitter.com/Sad8RmqcHc — Corinthians (@Corinthians) December 16, 2019

Aquele momento, há 7 anos, quando o @galvaobueno disse: "Alessandro beija a ??. Ergueu! Faça a festa torcedor do Corinthians. No futebol, o mundo é preto e branco, o mundo é do bando de loucos. O Corinthians é bicampeão mundial interclubes!" #VaiCorinthians #BiMundial ???? pic.twitter.com/djhsX2Hr0l — Corinthians (@Corinthians) December 16, 2019