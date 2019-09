Corinthians quer entrar no Guinness Book tatuando 3 mil torcedores

O Corinthians entrou na disputa para se tornar o clube com mais adeptos tatuados com o escudo do time. Para conseguir o feito, o time paulista vai participar da Tattoo Week, maior convenção de tatuagem do mundo.

Para garantir o título, o Corinthians precisa superar o River Plate, da Argentina, que conseguiu tatuar o símbolo do clube em 2.380 torcedores em 48 horas e está no Guinness Book. Para isso, vai contar com a ajuda dos seus torcedores e de uma equipe de tatuadores em um evento no Parque São Jorge, marcado para os dias 28 e 29 de setembro.

Segundo o tatuador Enio Conte, diretor e idealizador da Tattoo Week, a empresa selecionou 35 tatuadores da Klan Tattoo e vários profissionais colaboradores, que farão as tatuagens do logo "CP" com velocidade e precisão.

Os profissionais selecionados serão responsáveis por tatuar 3 mil corintianos com o logo "CP" em 48 horas.

Como participar?

As inscrições poderão ser feitas pelo site da Tattoo Week. O valor cobrado é de R$ 90, que dá direito a uma tatuagem do time com o logo "CP", uma camiseta do promocional do evento, um ingresso para o jogo na Arena Corinthians (a definir) e uma entrada VIP para a Tattoo Week 2019 (que ficará válido com a doação de 1kg de alimento não perecível na entrada da Tattoo Week). As vagas são limitadas para 3 mil torcedores, que devem ser maiores de 18 anos.

SERVIÇO

Corinthians e Tattoo Week no GuinessBook: dias 28 e 29 de setembro (sábado e domingo)

Local: Sport Clube Corinthians Paulista - Parque São Jorge - Rua São Jorge, 777

Horário: a partir das 10h.

Entrada franca