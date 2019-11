Corinthians relembra goleada histórica e provoca o São Paulo: 'Seis tão bem?'

Há quatro anos, o Corinthians enfrentava o São Paulo, em Itaquera, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o time alvinegro saiu de campo aplicando uma goleada histórica no rival: 6 a 1. Além do belo placar, o jogo marcava ainda o título da competição.

Nas redes sociais, o clube fez questão de relembrar a data e provocar o rival. "Seis tão bem?", escreveu em sua conta oficial no Twitter para acompanhar a imagem que exibe o placar a cada gol da equipe. Veja:

Os gols do time alvinegro foram marcados por Bruno Henrique, Romero (duas vezes), Edu Dracena, Lucca e Cristian. O clube se empolgou tanto com a data que criou até um quiz para os torcedores. Quem é você na comemoração do #HexaNaFavela?