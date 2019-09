Corinthians tatua mais de 3 mil fãs em 24 horas e entra para o Guinness

O Corinthians se tornou o clube com mais adeptos tatuados com o escudo do time na tarde deste sábado. Para conseguir o feito, a equipe paulista participou da Tattoo Week, maior convenção de tatuagem do mundo, e registrou mais três mil tatuagens durante 24 horas. O título garante a entrada no Guinness Book, o livro dos recordes.

Cerca de 3.200 torcedores do Corinthians participaram da ação realizada no Parque São Jorge, que começou no sábado às 12h15 e terminou na tarde deste domingo. O evento contou com a ajuda de 53 tatuadores voluntários e as inscrições dos corintianos.

Hoje o Parque São Jorge está sendo palco do evento que vai receber mais de três mil torcedores para tatuarem o escudo do Timão na pele durante o fim de semana! Confira algumas fotos do que rolou hoje! José Manoel Idalgo#VaiCorinthians pic.twitter.com/rPv2XLHDBY — Corinthians (@Corinthians) September 28, 2019

Para participar, cada torcedor precisou desembolsar o valor de R$ 90. Com o pagamento, eles receberam uma camisa do evento, um ingresso para uma partida na Arena e a garantia da entrada na Tatto Week 2019 mediante apresentação de 1 kg de alimento.

No momento em que o clube bateu o recorde, 199 torcedores ainda estavam na fila para fazer as tatuagens. Segundo a organização, todo o procedimento foi registrado em vídeo e será enviado para a validação. Assim, o clube entra no Guinness.

Antes, o recordista era o River Plate, da Argentina, que conseguiu tatuar o símbolo do clube em 2.380 torcedores em 48 horas e está no Guinness Book.