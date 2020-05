Corinthians usa ensino de inglês à distância durante a quarentena

O Corinthians disponibilizou uma plataforma online de curso de inglês para os seus atletas profissionais, jogadores da base e comissão técnica durante a quarenta causada pela covid-19. O trabalho é feito em parceria com a Minds English School.

"A parceria com o Corinthians busca exatamente dar aos atletas e toda a equipe da Arena, a oportunidade de voarem mais alto, além do talento e experiência deles. Podem ter oportunidades de trabalho e/ou realizar um intercâmbio no exterior após tudo isso passar", conta Leiza Oliveira, CEO da escola de idiomas.

Para Leonardo Gomes, coordenador que ministra as aulas, o estudo online se intensificou no período de isolamento: "Sinto satisfação de ver as aulas, no EAD, sempre cheias e o pessoal do Corinthians muito participativo. Isso também é um apoio para eles. Porque é muito difícil não estarem todos juntos. É uma forma de reunir o Corinthians e ainda aprender algo novo", explica.

O clube conta que teve que se reinventar para ajudar seus atletas e evitar a queda no rendimento dos elencos. A equipe técnica também segue desenvolvendo os seus trabalhos em isolamento.