Corinthians vira nome de avenida que dá acesso à Arena de Itaquera

O Corinthians virou nome de uma avenida na Zona Leste da capital paulista. A alteração foi publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo nesta quarta-feira, permitindo a alteração do logradouro de um trecho da Radial Leste.

Em um trecho entre Artur Alvim e Itaquera, a avenida fica localizada próxima à Arena do clube alvinegro e vai se chamar Sport Club Corinthians Paulista, substituindo um trecho da rua Dr. Luiz Ayres até a rua Tomazzo Ferrara.

O projeto foi apresentado pelo vereador Toninho Paiva (PL) em 2019. A provação foi feita na última terça-feira pela Câmara e sancionado pelo Prefeito Bruno Covas.

A lei define que: "fica denominado Avenida Sport Club Corinthians Paulista o logradouro conhecido por Rua Existente e Rua Dr. Luiz Ayres, que tem seu início na Rua Dr. Luiz Ayres, na divisa dos setores 113 e 143, entre a linha do Metrô e a Praça Emilio de Freitas, e o término na confluência do prolongamento da Rua Tomazzo Ferrara com o prolongamento da Rua Castelo do Piauí, na divisa dos setores 143 e 114, localizado no setor 143, quadra 72 e no setor 114, quadras 385 e 386, situado nos Distritos de Artur Alvim e Itaquera, nas Subprefeituras da Penha e de Itaquera".