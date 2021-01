Corinthians vira piada após derrota para o Palmeiras; veja os memes

O Corinthians virou alvo de piadas nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 18, após ser atropelado pelo Palmeiras. A equipe alviverde goleou o rival por 4 a 0 e se manteve briga na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

O próprio Palmeiras aproveitou o resultado para brincar com o rival no Twitter. "Deu a lógica! Alô! Telefone fora do gancho. Anota mais dois gols e mais três pontos na minha conta, aí!", escreveu o clube em um dos posts. Confira a repercussão:

O Corinthians vinha de quatro vitórias seguidas, mas aí encontrou o Palmeiras... pic.twitter.com/iCZuXxlJHN — De Sola (@desolaoficial) January 18, 2021

Palmeiras: jogos a cada 3 dias, time misto e jogadores cansados depois de chegarem em duas finais Corinthians: jogando só o brasileiro pic.twitter.com/97zcyLWVoT — Will ? (@sep_wil) January 18, 2021

"VOCÊS SABIAM QUE O ALLIANZ PARQUE JÁ ESTÁ LIBERADO PARA SHOW?" Se liga nessa provocada do Marcos após a vitória do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Corinthians! Crédito: Instagram / marcosgoleiro_12 pic.twitter.com/ZwQkR2WXeL — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) January 19, 2021

O Palmeiras deu muita sorte no sorteio do Brasileirão: pegou o Corinthians duas vezes. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) January 18, 2021

Você viu a chuva que caiu no Allianz? ???? Não? ?? Caiu uma chuva de gols na rede do Corinthians ?????? O Lepo Lepo ???????? — desimpedidos (@desimpedidos) January 18, 2021

PALMEIRAS X CORINTHIANS NA TEMPORADA - Palmeiras campeão paulista sobre o Corinthians - Palmeiras campeão paulista sub-20 sobre o Corinthians - Corinthians 0 x 2 Palmeiras - Palmeiras 4 x 0 Corinthians FREGUÊS QUE FALA? — Olé do Brasil (@Oledobrasil) January 19, 2021

Jogaram bem pra baralho — Íbis Sport Club (@ibismania) January 18, 2021

Conseguilam evitar de tomar 8 a 0 de novo... Só posso dizer.. pic.twitter.com/jgd0enbhEF — Cebolinha?? (@CeboIinhaaa) January 18, 2021