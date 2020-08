Corinthians x Mirassol terá drive-in com ex-jogadores e escola de samba 

A empresa Soccer Hospitality anunciou o lançamento do "Drive-in Funfest FielZone" no jogo entre Corinthians e Mirassol, domingo. De forma segura para evitar a propagação da covid-19, torcedores poderão acompanhar a partida com até quatro pessoas em um carro por R$ 180.

O evento vai contar com a presença de ex-jogadores e da bateria da escola de samba Gaviões da Fiel. O espaço tem capacidade para 120 carros que vão ocupar vagas por ordem de chegada e com distanciamento demarcado.

"O formato é uma alternativa para que a Nação Corintiana possa vibrar com o Timão de forma segura, divertida e nostálgica. É hora de torcermos unidos, porém cada um em seu espaço, mas com toda a qualidade, segurança e alegria que sempre oferecemos em nossos camarotes nos estádios", afirma Leo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

A venda de alimentos e bebidas vai acontecer durante toda a partida e os torcedores terão de usar máscaras.

Drive-in Funfest FielZone

Data: 2 de agosto

Horário: a partir das 15h

Local: Alameda Tocantins, 234 - Alphaville

Valor: 180 reais por carro (limite de 4 pessoas)