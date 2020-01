Corintiano, Gabriel Medina manda recado para Neymar em foto de Luan

O atacante Luan usou a sua conta nas redes sociais nesta quarta-feira para publicar uma foto da sua apresentação no Corinthians. A imagem contou com comentários de diversas personalidades, entre elas Neymar e Gabriel Medina.

Neymar desejou sorte ao novo reforço da equipe alvinegra e recebeu um recado de Medina. "Falta você aqui", escreveu o surfista ao responder o craque do Paris Saint-Germain.

Os comentários agitaram a torcida corintiana. "Isso aí Medina, traz o Neymar para o Corinthians", "vem ser feliz Neymar", "volta para o Brasil", "vem para o bando de loucos", "Medina é o seu melhor amigo e até ele quer ver você no Timão", foram algumas das reações publicadas na foto de Luan. Vale lembrar que após a conquista do ouro inédito para o futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos, em 2016, o Corinthians publicou uma foto de Neymar com a camisa do clube.

Além deles, Gabigol, Jakson Follmann, Juninho Capixaba, Julio Cesar e Gil também desejaram sorte ao jogador em seu novo clube. Outras personalidades como os cantores Kevinho, Gui Albuquerque e MC Dede aparecem na lista.

Em sua apresentação, Luan voltou a dizer que o acerto com o Corinthians é a realização de um sonho. Contratado do Grêmio por cerca de 5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) em dezembro, o jogador foi apresentado nesta terça-feira, nos Estados Unidos, onde o elenco alvinegro disputa a Florida Cup.