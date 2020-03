Coronavírus: astro da NBA vai doar 100 mil dólares para funcionários de time

O astro da NBA Giannis Antetokounmpo anunciou que ele e sua família irão doar 100 mil dólares para os funcionários da arena Fiserv Forum, casa do Milwaukee Bucks, time no qual o atleta grego atua. Com os jogos da liga americana suspensos até segunda ordem por conta do coronavírus, os empregados que cuidam do local devem ficar sem trabalhar.

"Isso é maior do que basquete. E durante esse momento difícil eu quero ajudar as pessoas que fazem a minha vida, a vida da minha família e a dos meus companheiros mais fáceis", escreveu o atleta na tarde desta sexta-feira no Twitter. "Nós podemos superar isso juntos".

Na quarta-feira, a NBA anunciou a suspensão dos jogos da temporada 2019/2020 após o atleta Rudy Gobert, do Utah Jazz, ter testado positivo para COVID-19 pouco antes do duelo contra o Oklahoma City Thunders. Apesar do jogador não ter sido relacionado para o confronto, a liga cancelou o jogo já com as equipes em quadra para evitar qualquer risco de contágio.