Coronavírus: Campeonato Brasileiro de Counter Strike é suspenso

Mais um evento esportivo foi adiado por conta do novo coronavírus (COVID-19). Dessa vez, o eSports é quem sofre as consequências da nova doença que trás prejuízos em escala global. Em nota oficial, o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike (CBCS) anunciou a suspensão temporária da rodada de abertura da temporada 2020, que estava agendada para acontecer nesta quinta-feira (19), na cidade de São Paulo, Estado que concentra o maior número de casos confirmados da doença no Brasil.

A CBCS afirmou que a decisão foi tomada com base nas recomendações divulgadas por órgãos de saúde pública do Brasil e do Estado de São Paulo, sendo que, no momento, as atenções devem ser voltadas à saúde dos atletas, membros da equipe de operação e seus respectivos familiares.

Apesar de não ter revelado uma data futura para a realização da temporada de abertura da competição, foi-se dito que a organização irá monitorar de perto a evolução da doença no país, para que, quando a segurança for restabelecida, o campeonato possa voltar a sua normalidade.

Além do torneio brasileiro, mais quatro competições da franquia Counter-Strike foram canceladas ou adiadas, são elas: a primeira etapa do circuito ESL Pro League S11, que aconteceria em Malta; as Finais globais do ESL Pro League S11, que aconteceriam nos Estados Unidos; o Flashpoint, que aconteceria na Suécia e, por fim, o Clutch, que aconteceriam nesta semana.

Na contramão dos cancelamentos, o ESL One Major Rio de Janeiro, que está previsto para acontecer entre os dias 11 e 24 de maio, no Rio de Janeiro, até o momento, não foi adiado ou cancelado.