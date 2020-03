Coronavírus: equipe tem 'treino virtual' e aula de como lavar as mãos

O Atlético Nacional, da Colômbia, adotou uma série de medidas preventivas contra o novo coronavírus para manter o elenco na ativa sem ao mesmo tempo deixar de cuidar da pandemia. A diretoria e a comissão técnica realizaram para os jogadores uma palestra sobre como higienizar corretamente as mãos e instituíram todos os dias uma tarefa de treinos virtuais para os atletas.

O time dirigido pelo técnico Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo, vai treinar a cada dois dias, sempre com o elenco dividido: parte treina às 8h da manhã e a restante vai trabalhar às 10h. Como o calendário local está parado, quando não tiver treino, os jogadores receberão informações sobre exercícios táticos para fazer em casa pelo computador ou tablet, para não perder o foco nos trabalhos para quando o futebol retornar.

A diretoria tem realizado também encontros com infectologistas. Em uma dessas atividades, segundo o jornal El Colombiano, o convidado fez uma aula prática para como higienizar as mãos e vetou que os atletas se abracem. "Ensinamos que o principal meio de contágio são as mãos e recomendamos, então, que não se tenha esse tipo de contato", disse o médico Nelson Rodríguez.