Coronavírus faz jogo na Argentina não ter presença de público e imprensa

<div class="embed-externo">[---#{" ESTADAO-CONTEUDO-SNIPPET":[{" ID":"16","URL":"","PROVIDER":" IO"}]}#---]</div>

A pandemia causada pelo novo coronavírus deve ocasionar uma cena inusitada no futebol nesta sábado. A partida entre Godoy Cruz e Boca Juniors, pelo campeonato argentino, não irá contar com a presença de ambas as torcidas, e nem mesmo de jornalistas. O objetivo é evitar a transmissão da doença.

A notícia foi divulgada nesta sexta-feira pela diretoria do Godoy Cruz por meio de nota oficial, informando também que apenas narradores e funcionários que trabalham na transmissão do jogo terão a entrada liberada. O clube alega que a decisão tomou como base "as recomendações da Organização Mundial da Saúde", que sugere o impedimento de aglomerações com mais de 200 pessoas.

⚠️ ¡IMPORTANTE! Siguiendo las recomendaciones de la OMS, el @ClubGodoyCruz informa las medidas preventivas adoptadas con respecto al acceso de la prensa al encuentro de mañana ante @BocaJrsOficial. Agradecemos la comprensión y la colaboración de todos. pic.twitter.com/V1gcUDWc7z — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) March 13, 2020

Segundo o diário 'Olé', a notícia pegou de surpresa membros da imprensa esportiva argentina, uma vez que o departamento de comunicação do Godoy Cruz já havia credenciado mais de 200 jornalistas para o duelo. Ainda de acordo com o periódico, a partida desta quinta-feira entre Racing e Alianza Lima, pela Copa Libertadores, por pouco também não foi realizada sem a presença da imprensa, o que acabou não acontecendo.