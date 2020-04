Coronavírus leva terceiro colocado de torneio a ser campeão na Escócia

A pandemia do novo coronavírus fez um campeonato na Escócia terminar com o terceiro colocado declarado como campeão. Nesta quarta-feira o Auchinleck Talbot foi apontado pela Associação Escocesa de Futebol como o vencedor de um torneio regional voltado para as categorias de base por ter sido o time com a melhor média de pontos ganhos, critério escolhido como o decisivo para se designar quem levaria taça.

Antes da paralisação, o Auchinleck Talbot estava em terceiro lugar, 12 pontos atrás do líder, o Kilwinning Rangers. A disparidade se explica porque as equipes não tinham disputado as mesmas quantidade de jogos. Com 53 pontos em 25 partidas, o Kilwinning ficou com média de 2,12 enquanto o campeão somou 2,56 por ter marcado 41 pontos em 16 compromissos.

Em nota, a Associação Escocesa de Futebol explicou a adoção do curioso critério para escolher o campeão. "Acreditamos que temos de reconhecer cada clube que teria maiores chances de conquistar na respectivas liga. O sucesso tem de ser reconhecido mesmo que certos fatores acabem por definir a situação", comentou.