Corrida virtual reúne goleiro belga Courtois e pilotos da Fórmula 1

Para passar o tempo durante a paralisação dos competições pelo novo coronavírus, alguns esportistas se encontraram para uma corrida virtual de Fórmula 1 no último fim de semana em uma plataforma de simuladores. Entre os competidores, estavam o goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid, e os pilotos Max Verstappen e Lando Norris.

A Europa teve no último domingo dois grandes eventos de corridas virtuais. No rFactor2, a pista escolhida no simulador foi Nurburgring. A participação especial foi Verstappen, da Red Bull, um dos principais nomes da Fórmula 1 atual. De temporadas anteriores da principal categoria automobilismo, marcaram presença personalidades como Nelsinho Piquet e Juan Pablo Montoya.

O outro evento foi marcado como opção alternativa ao cancelamento do GP da Austrália. Thibaut Courtois, do Real Madrid, jogou em terminou em 11º lugar, enquanto Lando Norris, da McLaren terminou no 6º posto. Assim como na outro evento virtual, o vencedor foi um profissional de e-sports.