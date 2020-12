'CR7 não bebia nem no Natal e cada treino era como uma guerra', conta Berbatov

Dimitar Berbatov atuou ao lado de Cristiano Ronaldo apenas uma temporada, a de 2008-09, mas o jogador português deixou uma forte impressão no ex-colega búlgaro de Manchester United. Berbatov contou algumas particularidades do hoje atleta da Juventus, com diversos elogios.

"Fui um afortunado de que compartilhamos aquela temporada juntos. Treinar com ele como uma guerra, porque ele não pensava em outra coisa que não fosse ganhar tudo, incluindo os pequenos jogos que organizávamos. Mas isso não era mal, pelo contrário. Cristiano era um bom garoto que aumentava a atmosfera de competitividade da equipe", comentou.

"Ele era divertido e carinhoso. Nas festas de Natal que organizávamos, nos divertíamos muito, mas de forma muito profissional. Jamais vi ele beber sequer nesses dias. Se cuidava de maneira extrema. Eu chegava para treinar e ele já estava na academia. Logo ficava fazendo trabalho extra chutando no gol. Acabava, ia nadar e voltava para a academia. Estava decidido a ser o melhor", relatou Berbatov.

O ex-atacante búlgaro ainda disse que apenas depois da aposentadoria de jogadores como Messi e Cristiano Ronaldo teremos noção da dimensão dos atletas que hoje vemos todos os dias.