CR7 relata surpresa do filho com local humilde onde morou: 'você vivia aqui?'

Cristiano Ronaldo viajou até o local onde morou em Lisboa, quando tinha 12 anos estava começando no mundo do futebol, ao lado do filho, Cristiano Júnior, e do amigo de longa data Miguel Paixão. E a reação do garoto de nove anos não poderia ter sido mais espontânea.

"Fui com Paixão e com Cristiano Júnior e entramos na casa onde eu me hospedava. E meu filho se virou para mim e disse: 'Papai, você viveu aqui?'. Ele não conseguia acreditar", relatou Cristiano Ronaldo 'pai' durante uma entrevista ao canal TVI.

"Eu estava animado para que ele visse onde cresci. Já conhecia a (Ilha da) Madeira (onde o atacante nasceu e viveu até os 12 anos) e a residência Marquês de Pombal. Subiu comigo e ali estavam as mesmas pessoas que viviam naquela época. Me comoveu, para ser sincero, porque não esperava ver as mesmas pessoas e isso me emocionou um pouco", finalizou Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo se mudou para Lisboa em 1997, com 12 anos, para treinar na base do Sporting. Ele estreou no time profissional do clube português em 2001 e, dois anos depois, foi vendido ao Manchester United, onde sua carreira começou a decolar. Desde então, foram cinco títulos da Liga dos Campeões e cinco vezes eleito o melhor do mundo pela Fifa.