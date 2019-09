CR7 revela desejo de jantar com Messi: 'Temos um bom relacionamento'

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sempre afirmaram ter um bom relacionamento fora de campo. Nesta quinta-feira, durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, o craque da Juventus deixou claro que gosta de dividir os holofotes com o argentino. E mais: ele deseja até jantar com o astro do Barcelona.

"É claro que nós temos um bom relacionamento. Nós ainda não jantamos juntos, mas eu espero que possamos fazer isso no futuro", disse o Cristiano Ronaldo. Questionado se o jantar poderia acontecer esta noite, já que ambos estão em Mônaco, o atleta comentou que ficará para outra dia.

Durante a entrevista, Cristiano Ronaldo comentou sobre os anos que disputou o prêmio de melhor jogador do mundo com Messi. "Foi louco, porque nós dividimos o palco por muitos anos. Eu não sei se isso já aconteceu antes no futebol: os mesmos dois caras dividindo o mesmo palco por tanto tempo. Então... Não é fácil!", disse.

Cristiano Ronaldo também mencionou a saudade de jogar na Espanha e foi questionado se poderia se aposentar no mesmo momento que o rival. "É claro que sinto saudade de jogar na Espanha, e nós tivemos uma batalha muito boa nos últimos anos. Ele me pressionava, e eu o pressionava de volta. É bom ser parte da história do futebol. Eu estou nela, e é claro que ele também", afirmou.

"Messi é dois anos mais novo do que eu (32 anos)... Mas acho que eu ainda vou estar bonito para a minha idade. Eu espero estar aqui no próximo ano, e nos próximos três anos. As pessoas que não gostam de mim ainda me verão ver aqui", completou Cristiano Ronaldo, que tem 34 anos.