CR7 revela: 'Por mim, só iria para jogos importantes da Champions e seleção'

Em entrevista à revista France Football, Cristiano Ronaldo revelou que, se pudesse, não jogaria as partidas do Campeonato Italiano pela Juventus, ele apenas participaria de jogos importantes da Liga dos Campeões e da seleção de Portugal.

"Se dependesse de mim, só jogaria as partidas importantes. Tanto da equipe nacional quanto da Liga dos Campeões. São esses tipos de jogos que me motivam, o que tem algo em jogo, em um entorno complicado, com pressão", disse Cristiano Ronaldo.

"No entanto, você tem que ser profissional e estar em forma todos os dias, para honrar sua família e o clube que você representa e que te paga. Deve-se dar o melhor todos os dias", completou.

Nesta temporada, o craque português disputou sete jogos pelo Campeonato Italiano e marcou quatro gols. Já pela Liga dos Campeões foram três partidas e um tento.

Com a camisa da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo balançou as redes sete vezes em quatro duelos disputados pelas eliminatórias da Euro-2020.