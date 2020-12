CR7 revela se irritar quando filho de 10 anos come fritas e toma refrigerante

Cristiano Ronaldo controla muito bem o que come, evitando excessos e comidas pouco saudáveis, e, aparentemente, tenta aplicar isso também na educação dos filhos. Tanto que o mais velho, Cristiano Ronaldo Júnior, de 10 anos, já é questionado pelas escolhas alimentares pelo pai. O atacante da Juventus citou isso ao ser perguntado se o filho já tinha o que era necessário para se tornar um grande atleta.

"Ainda não (não tem o que é preciso para ser um grande jogador). Sou duro com ele, às vezes, porque ele bebe Coca-Cola e Fanta. Eu fico irritado com ele quando ele come batata frita e tudo o mais, e ele sabe que eu não gosto. Até meus filhos menores, quando eles comem chocolate, sempre olham para mim", comentou Cristiano Ronaldo, durante a entrega do prêmio Globe Soccer Awards, no qual foi eleito o melhor futebolista do século XXI.

No entanto, Cristiano Ronaldo também fez elogios ao filho. "Ele tem potencial. Ele é rápido, dribla bem, mas isso não é nada. Eu falo toda vez para ele: muita dedicação, trabalho duro. Às vezes, em casa, eu o mando para a esteira e depois fazer gelo para recuperar, e ele fala 'pai, a água é muito fria', mas eu entendo", disse.

"Ele só tem 10 anos, depende dele. Eu não vou pressioná-lo a ser jogador. Se você me perguntar, eu quero, sim, mas ele vai ser o que ele quiser, um médico. Quero que ele pense que deve ser o melhor", completou o astro português.