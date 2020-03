CR7 transformará hotéis em hospitais para doentes com Covid-19, diz jornal

Uma das maiores estrelas do futebol e do esporte no mundo, o português Cristiano Ronaldo transformará os hotéis em Portugal do qual é dono em hospitais para receber pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, segundo o jornal espanhol Marca.

O jogador possui hotéis de luxo da rede 'Pestana CR7' em Lisboa, capital portuguesa, e Funchal, na Ilha da Madeira, cidade na qual nasceu e cresceu. Segundo o Marca, os leitos seriam disponibilizados gratuitamente aos doentes e Cristiano Ronaldo arcará com os custos de médicos e trabalhadores.

O atleta da Juventus comentou sobre o coronavírus nas redes sociais na última semana. "A proteção da vida humana deve prevalecer sobre qualquer outro interesse. Quero mandar todo meu apoio às pessoas que tenham perdido algum parente querido. Minha solidariedade para todos que estão lutando contra este vírus, como meu companheiro Daniele Rugani. Todo meu apoio para o incrível trabalho que está sendo realizado pelos profissionais médicos, que colocam sua vida em risco para salvar a dos outros", escreveu.

Cristiano Ronaldo está em Funchal, onde foi visitar a mãe, Dolores Aveiro, que sofreu um derrame no início de março. O Campeonato Italiano e a Liga dos Campeões, principais torneios que a Juventus disputa, estão suspensos como forma de evitar novas transmissões do coronavírus.