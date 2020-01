Crianças refugiadas entram em campo após parceria do Santos com a ONU

A primeira ação do Santos após anunciar parceria com a ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados, aconteceu nesta quinta-feira. O clube da Baixada Santista entrou em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista, com 11 crianças refugiadas de nacionalidades diversas ao lado dos jogadores.

A ideia do Santos é apoiar iniciativas da ACNUR, dar acesso as crianças refugiadas nas 60 escolinhas de futebol oficiais do clube, promover campanhas e a inclusão social. O clube também pretende levar as crianças ao estádio ao lado dos seus pais durante os jogos da equipe na temporada 2020.

O Santos FC e a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) firmaram um termo de cooperação que prevê o apoio do ACNUR para a capacitação dos profissionais do Clube e a indicação de pessoas refugiadas para atividades de inclusão social. ???? pic.twitter.com/WXEVCjukf4 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 23, 2020

"Como marca reconhecida mundialmente, o Santos Futebol Clube tem responsabilidade social com questões que envolvam não somente o Brasil, mas também o exterior. É preciso olhar com serenidade e sensibilidade para as histórias de vida de pessoas refugiadas. Queremos aproveitar nossa condição de O Maior Brasileiro do Mundo para, em parceria com o ACNUR, abrir as portas de nosso país para estas pessoas, para que se sintam acolhidas e respeitadas", afirmou o presidente José Carlos Peres.

No jogo contra o Red Bull Bragantino o time santista também fez uma homenagem aos 474 anos da cidade de Santos com logos nos uniformes oficiais e um show do cantor Supla durante o intervalo da partida, que terminou no empate sem gols.

Nosso torcedor ilustre já está na Vila Belmiro. Supla vai homenagear os 474 anos da cidade de Santos, no intervalo do jogo do Peixão! Tamo junto, Supla! #AquiÉSantos pic.twitter.com/CuRBl8c4FS — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 23, 2020