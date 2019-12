Cristiane, atacante da seleção brasileira, pede namorada em casamento

Cristiane Rozeira, atacante da seleção brasileira e do São Paulo, revelou em sua conta no Instagram que está noiva da advogada Ana Paula Garcia. A jogadora divulgou uma foto do casal no momento do pedido de casamento.

"Dia 30/11/2019. Dia no qual vamos entrelaçar nossas vidas para poder viver essa jornada tão linda na Terra! Fiquei nervosa, não sabia muito como fazer ou dizer (risos). Mas foi tudo tão em paz que apenas só fixei meus olhos nos teus, cheios de lágrimas e de felicidade. Eu sei que ainda vão vir muitas alegrias, desafios, dificuldades e histórias para contarmos. Obrigada por ser meu amor. Te amo", escreveu a jogadora.

Também em sua conta nas redes sociais, Ana Paula compartilhou a mesma imagem e se declarou. "Esse sim corresponde a um elo para o resto de nossas vidas. Obrigada por querer compartilhar comigo essa jornada terrena, obrigada por ter me aceitado também nessa vida. Que nossos dias sejam sempre primavera, mas quando o inverno chegar, eu prometo te amar com a mesma intensidade das outras três estações. Mrs Rozeira Garcia", escreveu.

Em campo, Cristiane ficou com o vice do Paulista Feminino. A equipe do São Paulo viu o Corinthians garantir a taça da competição ao derrotar o time tricolor no último dia 16. Na semana passada, ela e sua equipe receberam o troféu pela segunda colocação em cerimônia realizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) no Pacaembu.

Veja imagens do casal: