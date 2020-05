Cristiano Ronaldo abre loja virtual e itens autografados se esgotam no mesmo dia

O atacante português Cristiano Ronaldo anunciou, na última segunda-feira (18), o lançamento da CR7 Museum Store. Trata-se de uma loja virtual, focada na venda de produtos exclusivos do jogador. Apesar de ter pego seus admiradores de surpresa, a loja não demorou para fazer sucesso.

No mesmo dia de sua inauguração, a venda de uma bola dourada, autografada por Cristiano e comercializada a 50 euros (R$ 312), se esgotou. A demanda foi tamanha, que a venda de itens foi limitada.

Cada cliente poderá, agora, adquirir um exemplar da loja. Além das bolas exclusivas, o site vende materiais escolares, souvenires, roupas, itens esportivos, eletrônicos e utilitários da marca do português. A entrega de produtos se limita à Europa.

A loja tem como sede a Ilha da Madeira, terra natal de Cristiano, onde o atleta passou boa parte da quarentena, imposta pela pandemia do novo coronaírus (covid-19), com sua família. A loja não é o primeiro empreendimento do português longe dos gramados.

Em 2015, Cristiano lançou uma rede hotéis, num investimento avaliado em 75 milhões de euros (R$ 315 milhões, na época), em parceria com a Pestena, maior empresa do ramo hoteleiro de Portugal.