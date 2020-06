Cristiano Ronaldo adota recurso do rúgbi para melhorar desempenho 

Cristiano Ronaldo incorporou às suas chuteiras travas de borracha, ao invés das convencionais travas de alumínio, com o intuito de aumentar sua velocidade nas arrancadas. Isso é o que diz o jornal italiano Tuttosport.

O item em questão é utilizado no rúgbi e a inspiração do craque português teria vindo seu conterrâneo Francis Obikwelu. O velocista, ao lado de Jimmy Vicaut, é o atual detentor do recorde europeu dos 100 metros rasos. Ambos completaram o percurso em 9,86 segundos.

O periódico já havia apontado que Cristiano Ronaldo buscava melhorar seu desempenho durante o período de isolamento social e, ao que tudo indica, os resultados deram certo. Exames realizados pela Juventus mostraram que o português ganhou força e velocidade.

Durante o período, Cristiano se isolou na Ilha da Madeira, onde treinava musculação em casa e realizava treinos no estádio Nacional. Ainda não houve confirmação por parte do jogador sobre a utilização de seu mais novo recurso.

Só será possível saber no dia 12 de junho, data marcada para o reinício do futebol italiano, suspenso desde março. Na ocasião a Juventus enfrentará o Milan, pelas semifinais da Copa da Itália.