Cristiano Ronaldo aluga casa de R$ 22 mil por semana para passar quarentena

Enquanto o futebol italiano permanece suspenso por conta da pandemia da covid-19, Cristiano Ronaldo paga 3.500 libras semanais (R$ 22 mil) no aluguel de sua mais nova residência de luxo, na Ilha da Madeira, em Portugal, onde vive, em quarentena, com sua parceira Georgina e seus filhos.

O craque da Juventus decidiu mover-se para a nova casa, quase um mês depois de se estabelecer na cidade de Funchal, onde vivia em outra mansão avaliada em cerca de 7 milhões de libras (R$ 44 milhões).

Seu novo lar conta com uma piscina, sala de jogos, seis quartos com banheiros privativos, academia particular e duas cozinhas. Além desses cômodos, o português pode desfrutar de uma sala de estar com amplo espaço e assar as melhores carnes numa área externa com churrasqueira.

Na última quarta-feira (08), Ronaldo compartilhou um vídeo em sua conta oficial do Instagram, onde ele e sua namorada praticam exercícios físicos, na nova residência. Preocupado com o preparo físico, aos 35 anos, o jogador não interrompeu seus treinos. O atacante chegou a utilizar o estádio do CD Nacional, localizado na ilha, aberto especialmente para o craque.

Para manter suas atividades em dia, no início da semana, o português criou um desafio de abdominais, com o intuito de que outras pessoas ultrapassassem sua marca de 142 repetições, em 45 segundos. O feito foi quebrado pela corredora sul-africana Caster Semenya, que bateu o recorde de Ronaldo ao realizar 176 repetições no mesmo tempo.