Cristiano Ronaldo diz que já se disfarçou de 'estrela do rock' para ir em boate

O craque Cristiano Ronaldo revelou em entrevista ao programa britânico Good Morning Britain da ITV, um truque para frequentar boates sem ser reconhecido. O atacante contou que, certa vez em Madri, no ano 2009, se disfarçou de "rockstar" para poder ir a uma festa de ano novo. Mas mesmo assim o disfarce não funcionou o tempo todo.

O português disse "Não posso sair a lugares públicos. Não tenho privacidade. Mas no ano novo de 2009 eu disse a meu amigo Ricky que queria sair. Era ano novo e não podíamos ficar em casa. Compramos as fantasias e fomos a uma boate no centro de Madri vestidos de "rockstars". Todo mundo ficou nos olhando. Fizemos um acordo de só conversarmos em inglês. Mas, por um momento, falei português com Ricky. Na única vez que falei português em toda noite, um menino que estava atrás de mim, chegou perto e disse "Cristiano, sei que é você".

Mesmo sendo descoberto pelo fã, Ronaldo afirmou que aquela foi uma das melhores noites de sua vida "Durante a noite, esse menino ficou dizendo para todos na boate "Olha, esse aí é o Cristiano". E eu senti, como sou uma pessoa alta, que todo mundo na boate ficava me olhando. Estivemos ali por 3 horas, Foi uma das melhores noites da minha vida".

Cristiano viveu em Madri por quase 10 anos, tempo que defendeu a camisa do Real Madrid, onde se tornou o maior artilheiro da história do clube e conquistou quatro Ligas dos Campeões.