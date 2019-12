Cristiano Ronaldo é criticado nas redes sociais por retirar medalha de vice-campeão

O atacante Cristiano Ronaldo, da Juventus, foi alvo de críticas neste domingo nas redes sociais devido sua reação após o vice-campeonato da Supercopa da Itália. Na ocasião, o astro retirou rapidamente do pescoço a medalha de prata que tinha acabado de ganhar e voltou direto para o vestiário.

A cena foi muito comentada nas redes sociais e diversos torcedores julgaram Ronaldo como um mau perdedor. A última vez que o craque perdeu uma decisão foi há quase sete anos, quando o Real Madrid foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético de Madrid.

As manifestações foram diversas na internet. Muitos usuários não gostaram da atitude de CR7. Um deles escreveu que "um campeão também deve saber como perder" e que o português "não é capaz". Já outro comentou que até entende a "decepção" do vice-campeonato, mas que a atitude foi "uma falta de respeito".

Mas também existem os defensores, que declararam que a atitude de retirar a medalha logo após recebê-la faz parte da "mentalidade" vencedora do craque. Do lado vencedor, milhares de torcedores da Lazio receberam nesta segunda-feira com muita festa a delegação no aeroporto de Fiumicino. Este foi o quinto título da Supercopa da Itália do time da capital e o segundo em menos de cinco anos.