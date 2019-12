Cristiano Ronaldo e filho jogam futebol com menino sem pernas

Em sua passagem por Dubai para receber o prêmio Globe Soccer Awards, o craque português Cristiano Ronaldo realizou o sonho de um fã. Ali Turgabenkov, um menino de 12 anos do Cazaquistão que nasceu sem pernas, queria 'bater bola' com seu ídolo. E conseguiu.

O encontro foi organizado pelo lutador do UFC, Khabib Nurmagomedov, que registrou o momento em suas redes sociais: "É por isso que és o melhor do mundo", escreveu na sua conta de Instagram.

O jogador da Juventus também compartilhou a experiência ao lado de Ali Turgabenkov e de seu filho Cristianinho. "Foi um prazer conhecer-te Ali Turganbekov. Uma verdadeira inspiração."

Em abril de 2018, Ali já havia jogado futebol com outro grande ídolo do futebol, Diego Maradona. Em imagens nas redes sociais, é possível ver o astro argentino jogando com o jovem.