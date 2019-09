Cristiano Ronaldo inclui Georgina Rodriguez em seu testamento, diz jornal

Cristiano Ronaldo se reuniu com seus advogados recentemente no Pestana CR7, um dos seus hotéis, em Lisboa, para alterar o seu testamento e incluir Georgina Rodriguez. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol ABC.

Georgina Rodriguez e o jogador tem uma filha em comum, Alana Martina, de um ano. O craque ainda é pai de Cristiano Ronaldo Jr. e dos gêmeos Mateo e Eva, nascidos através de uma barriga de aluguel.

A última vez que Cristiano Ronaldo alterou seu testamento foi em 2017. Na época, o seu relacionamento com Georgina Rodriguez ainda não era tão estável. Mesmo com as atualizações, caso o craque tenha uma morte prematura, a pessoa responsável para administrar todo o seu patrimônio será sua mãe, Dolores Aveiro.

Atualmente Cristiano Ronaldo tem mais de 300 milhões de euros, cerca de R$ 1,3 bilhão, em patrimônio.

Veja imagens do craque ao lado de Georgina Rodriguez: