Cristiano Ronaldo muda o visual para 'imitar' cabelo do colombiano Cuadrado

Cristiano Ronaldo mudou o visual mais uma vez. Nesta segunda-feira, craque português publicou uma foto no Twitter ao lado do companheiro de Juventus, Juan Cuadrado, dizendo que o novo corte era para ficar parecido com o do companheiro.

"O que você achou do meu novo visual, como o do meu irmão Panita?", escreveu o atacante, citando o apelido de Cuadrado.

O colombiano entrou na brincadeira e retuítou o post de Cristiano Ronaldo com um comentário. "Prontos para amanhã. Será que ele muda o visual? Para mim, ele fica bem de cabelo crespo", escreveu.

Líder com 69 pontos, quatro de vantagem para a Lazio, a Juventus entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Genoa.

What do you think about my look like my brother Panita ?! pic.twitter.com/OUpYQApFfT — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 29, 2020