Cristiano Ronaldo oferece bolsas de estudo para influenciadores

Cristiano Ronaldo está promovendo o curso de influenciador digital da universidade italiana eCampus. Além de aparecer na campanha publicitária da faculdade, o craque da Juventus também ajuda o programa financiando 36 bolsas de estudo. A informação foi divulgada pela agência americana Bloomberg nesta segunda-feira (14).

De acordo com a agência, o objetivo do curso é desenvolver as habilidades técnicas necessárias para que o aluno siga a carreira de influenciador. No site da universidade, é possível ver que o programa inclui aulas de psicologia da moda, semiótica e filosofia da linguagem, história da TV, comunicação intercultural e tecnologia da informação, entre outras.

Não é atoa que Cristiano Ronaldo foi escolhido para promover o curso. O astro do futebol, que conta com 186 milhões de seguidores no Instagram, é considerado o atleta mais valioso nas redes sociais em 2019.

Para se ter uma ideia do elevado número de seguidores de Cristiano Ronaldo, a italiana Chiara Ferragni, uma das mais conhecidas do mundo, soma 17,5 milhões de interações em sua rede social.