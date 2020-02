Cristiano Ronaldo paga 'mesada' de até R$ 470 mil para a mulher

Além de focado na parte física e obcecado por títulos, o atacante português Cristiano Ronaldo é cuidadoso também nas finanças. O canal de televisão espanhol Telecinco revelou que o craque da Juventus, da Itália, fixou entre os gastos uma "mesada" para a mulher, a espanhola Georgina Rodríguez, que varia de R$ 235 mil a R$ 470 mil. O valor é usado para despesas pessoais.

A espécie de mesada paga pelo português para Georgina serve também para cobrir despesas com os quatro filhos do jogador: Cristiano Junior, Eva, Mateo e Alana. A modelo ainda trabalho para marcas de grife como Louis Vuitton, Gucci, Alberta Ferreti e atua no papel de influenciadora digital. A cada postagem no Instagram, ela cobra R$ 37 mil.

Cristiano Ronaldo completou 35 anos no início deste mês. Dos quatro filhos que tem, três foram por barriga de aluguel. Apenas a mais nova, Alana, é fruto do relacionamento com Georgina. Antes da espanhola, o atacante namorou durante cinco anos a modelo russa Irina Shayk.