Cristiano Ronaldo pede para fã parar de filmá-lo e prestar atenção ao jogo

O atacante Cristiano Ronaldo, da Juventus, teve uma reação curiosa no último domingo, quando esteve na Espanha para acompanhar o clássico local entre Real Madrid e Barcelona. Sentado na tribuna do estádio Santiago Bernabéu, o astro português foi filmado por um torcedor e ao perceber que era gravado, fez um gesto para pedir que o fã prestasse atenção ao jogo, e não nele.

O vídeo gravado pelo torcedor circulou pela internet e ganhou repercussão na imprensa europeia. Logo após perceber que era filmado, Cristiano Ronaldo acenou para o fã. Porém, logo na sequência, o craque apontou para o campo, com o objetivo de mostrar que o jogo estava em andamento e era a hora de acompanhar os lances em vez de prestar atenção em quem estava nas tribunas.

O ídolo do Real Madrid voltou à capital espanhola e viu o ex-time vencer o clássico por 2 a 0, gols de Vinícius Júnior e Mariano. Cristiano Ronaldo não teve compromissos no fim de semana porque o Campeonato Italiano teve algumas partidas canceladas pelo surto de coronavírus. Então, ele viajou e viu de perto a atuação dos ex-companheiros diante do rival.