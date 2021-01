Cristiano Ronaldo salta 2,57m e supera goleiro rival com braços esticados; veja foto

Cristiano Ronaldo impressionou mais uma vez os amantes do futebol neste fim de semana. Durante a vitória da Juventus por 3 a 1 diante do Sassuolo, o atacante português deu um salto de 2,57m e ultrapassou o goleiro adversário, que ia em direção a bola com os braços esticados.

O lance aconteceu nos minutos iniciais da partida, após Dybala cruzar a bola em direção a área do Sassuolo. Na disputa, Cristiano e o goleiro Consigli sobem juntos, mas é o português, dois centímetros mais baixo, quem leva a melhor. Segundo uma ilustração da Infoesporte, feita sobre uma imagem da Getty Images, Cristiano salta 0,66m do chão. O cálculo foi feito com base no diâmetro da bola.

Apesar de ter acertado o cabeceio, o português não acertou o gol. Ele marcou apenas na segunda etapa. O tento foi o 15.ª de Cristiano no Campeonato Italiano e 19.ª na temporada. De acordo com uma documentário que realizou teste físicos no atacante, constatou-se que ele é capaz de saltar 78 centímetros do chão com o auxílio de duas passadas, uma altura maior que a média de jogadores da NBA.