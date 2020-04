Cristiano Ronaldo se tornará 1º jogador de futebol a ganhar 1 bilhão de dólares

Cristiano Ronaldo se tornará o primeiro jogador de futebol da história a receber 1 bilhão de dólares (R$ 5,2 bilhões) em uma única temporada. Isso é o que revela a revista de negócios e economia “Forbes”. O craque português será o terceiro esportista do planeta a atingir essa quantia. Antes dele, apenas o jogador de golfe Tiger Woods e o lutador de boxe Floy Mayweather, ambos norte-americanos, haviam atingido tal feito.

De acordo com a publicação, mesmo com os cortes salariais ocasionados devido a paralisação do futebol italiano, que poderão levar Cristiano a reduzir seus ganhos em até 20 milhões de euros (R$ 113,5 milhões), o craque português ainda ganhará cerca de 42 milhões de euros (R$ 238,5 milhões). O valor só não seria maior que o total de ganhos de Lionel Messi, do Barcelona, e Neymar, do Paris Saint-Germain.

Na temporada passada, o craque da Juventus embolsou cerca de 100 milhões de euros (R$ 568 milhões). Deste montante, 60 milhões de euros (R$ 341 milhões) são oriundos de salários e prêmios e os outros 40 milhões de euros (R$ 227 milhões) frutos de sua parceria vitalícia com a Nike e a marca CR7. Em termos salariais, Cristiano ficou atrás apenas de Messi, que, segundo o jornal francês “L’Equipe”, recebe 8,3 milhões de euros (R$ 47 milhões), por mês, do clube catalão.

Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago da Juventus. Na última semana, o craque concordou em reduzir quase 4 milhões de euros (R$ 22,7 milhões) de seu salário. Contudo, a redução é irrelevante e não prejudica seus ganhos anuais.