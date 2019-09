Cristiano Ronaldo vira alvo nas redes sociais após prêmio de Messi

O argentino Lionel Messi foi eleito nesta segunda-feira pela sexta vez o melhor jogador do mundo. O astro do Barcelona desbancou o rival Cristiano Ronaldo e o holandês Virgil Van Dijk. Nas redes sociais, o português acabou virando piada por não conquistar o prêmio Fifa The Best.

Com a sexta conquista, Messi se tornou, isoladamente, o maior vencedor da história do prêmio no futebol masculino. "Messi é maior do que Cristiano Ronaldo. Sem mais", comentou um dos internautas. E as reações não param por aí. A premiação virou tema de uma grande debate nas redes sociais entre os fãs dos dois astros.

Teve até quem reclamou da repercussão. "A briga dos fãs de Messi e Cristiano Ronaldo é a coisa mais ridícula da internet", escreveu um dos internautas no Twitter.

Confira a repercussão:

CRISTIANO RONALDO TENTANDO SUPERAR MESSI pic.twitter.com/x3nB5TfL7d — JOAQUIN TEIXEIRA (@JOAQUINTEIXElRA) September 23, 2019

Messi >>> Cristiano Ronaldo Sem mais... — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) September 23, 2019

Fica triste não Cristiano Ronaldo, pelo menos você venceu a batalha conta a caspa.#Messi — José (@Jose_Marquees) September 23, 2019

Messi melhor do mundo, os fãs: comemorar ? falar do Cristiano Ronaldo ?? — ???????????????? ??? (@fe_rrn) September 23, 2019

O Cristiano Ronaldo é um monstro no futebol, mas o Messi é 6x MELHOR. — 6x MESSI (@Whynobregaa) September 23, 2019

A briga dos fãs de Messi e Cristiano Ronaldo é a coisa mais ridícula da internet — Caio Gavazza (@cacaioalberto) September 23, 2019

' Messi é melhor quê Cristiano Ronaldo SIM ????? pic.twitter.com/srgUp87vkE — ' Finin ??? (@schumacher0609) September 23, 2019

Fãs do Cristiano Ronaldo vendo o Messi ser eleito o melhor jogador do mundo pela 6° vez pic.twitter.com/qtMX6h6MbV — humorizey (@humorizey_) September 23, 2019

“Lionel Messi é eleito o melhor jogador do mundo pela sexta vez na carreira” Fãs do Cristiano Ronaldo nesse momento:#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/z3DZwbWgcj — adriany (@fckcreep) September 23, 2019

“O Cristiano Ronaldo deve estar muito irritado ao ver que o Messi passou ele em número de prêmios” Cristiano Ronaldo:#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/AGyPqo6Ewp — sem tempo irmão (@yurioliveirasfc) September 23, 2019

Messi mereceu o The Best? Sim, mereceu, mas o que torna isso absurdo é o fato de ano passado Cristiano Ronaldo ter merecido muito mais e a FIFA simplesmente fechar os olhos pra isso. É COMO EU JA FALEI, COM OU SEM PRÊMIO , CRISTIANO RONALDO É O THE BEST, É O MELHOR DE TODOS. pic.twitter.com/rYtT9AqPwp — LA MÁQUINA CR7 (@CR7LAMAQUINA) September 23, 2019