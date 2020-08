Cruzeiro anuncia Daniel Guedes por meio da língua brasileira de sinais

O Cruzeiro apresentou para sua torcida a contratação do lateral-direito Daniel Guedes de um jeito diferente e inovador. O novo reforço celeste foi anunciado por meio da língua brasileira de sinais.

De acordo com o clube mineiro, o anúncio em Libras tem o intuito de fazer com que o torcedor sem limitações auditivas, que não compreende a língua de sinais, tenha a sensação diária de quem porta esse tipo de deficiência e se depara com anúncios sonoros sem compreendê-los.

‼️ BREAKING NEWS ‼️ Notícia importante para a Nação Azul! Confira aí!#UmNovoCruzeiro #UmTimeDeTodos pic.twitter.com/INq5p39Map — Cruzeiro Esporte Clube (de ) (@Cruzeiro) August 19, 2020

"Buscamos promover uma reflexão sobre a importância da produção de materiais que facilitem a compreensão dos mais diversos tipos de públicos e fazer com que os cruzeirenses que acompanharam a publicação, mas não compreenderam o conteúdo do vídeo, experimentem um pouco da sensação diária vivenciada por pessoas portadoras de alguma limitação auditiva", afirma o Cruzeiro.

O lateral disputará a titularidade com Raúl Cáceres. Ele foi um pedido do próprio treinador Enderson Moreira. Seu contrato de empréstimo com o clube mineiro se estende até o final de 2021.