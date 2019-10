Cruzeiro faz promoção de ingressos a R$ 10 e convoca torcida contra o Flu

Convocando a torcida para lotar o estádio do Mineirão, o Cruzeiro fez uma promoção de ingressos a preço popular aos torcedores. Para a partida desta quarta-feira, contra o Fluminense, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o torcedor da equipe mineira poderá comprar bilhetes pelo valor de R$ 10.

Além do preço acessível, o Cruzeiro ainda fez uma ação com validade até o fim da temporada para sócios-torcedores. Nesta categoria, os o clube via liberar a venda de até três ingressos extras por sócio a partida desta quarta-feira. Além disso, cada sócio terá um preço ainda menor, que chega a R$ 4.

De acordo com a promoção, sócios Cruzeiro Ouro, Prata, Bronze e Tradição poderão levar até três acompanhantes ao Mineirão, sendo que os dois primeiros ingressos terão 60% de desconto.

As ações para movimentar a torcida nos jogos da equipe faz parte de uma pesquisa feita com os sócios-torcedores nas últimas semanas. Os valores e promoções atendem aos pedidos feitos pelos próprios torcedores do clube.

INGRESSOS PARA CRUZEIRO X FLUMINENSE

AMARELO INFERIOR - R$ 10,00 - SETOR POPULAR (Cativo Extra: R$ 4,00 / Cruzeiro Eterno: R$ 4,00 / Cruzeiro Sempre: R$ 7,00)

VERMELHO INFERIOR - R$ 10,00 - SETOR POPULAR (Cativo Extra: R$ 4,00 / Cruzeiro Eterno: R$ 4,00 / Cruzeiro Sempre: R$ 7,00)

LARANJA INFERIOR - R$ 10,00 - SETOR POPULAR (Cruzeiro Eterno: R$ 4,00 / Cruzeiro Sempre: R$ 7,00)

AMARELO SUPERIOR - R$ 20,00 (Cativo Extra: R$ 8,00 / Cruzeiro Eterno: R$ 8,00 / Cruzeiro Sempre: R$ 14,00)

VERMELHO SUPERIOR - R$ 20,00 (Cativo Extra: R$ 8,00 / Cruzeiro Eterno: R$ 8,00 / Cruzeiro Sempre: R$ 14,00)

ROXO SUPERIOR - R$ 40,00 (Cativo Extra: R$ 16,00 / Cruzeiro Eterno: R$ 16,00 / Cruzeiro Sempre: R$ 28,00)

VISITANTE - R$ 40,00 (Portão A)