Crystal Palace reivindica ser o clube de futebol mais antigo do mundo

O Crystal Palace reivindicou ser reconhecido como o clube de futebol profissional mais antigo do mundo, após a aparição de novas provas indicando que teria sido fundado em 1861. Durante décadas, o Notts County, atualmente na quinta divisão do futebol inglês, foi considerado o clube profissional mais antigo do mundo, fundado em 1862.

Mas o escritor Peter Manning, em estudo encomendado pelo Crystal Palace, descobriu a relação entre o clube londrino, fundando como clube profissional em 1905, e outro clube de críquete e futebol criado um ano antes do nascimento do Notts County. A investigação relaciona os dois clubes através de um mesmo proprietário, a Crystal Palace Company.

"Sem o Crystal Palace e a Crystal Palace Company não haveria o Crystal Palace Football Club", diz Manning. "Sempre foi um clube e sempre foi propriedade da Crystal Palace Company. Como sua fundação como clube de futebol data de 1861, é possível dizer que é o clube profissional mais antigo do mundo", defende o escritor.

O presidente do Crystal Palace, Steve Parish, declarou: "Como torcedor de toda a vida do Crystal Palace, é emocionante poder reivindicar legitimamente ser o clube profissional mais antigo que ainda existe, que participamos das primeiras reuniões da FA (Federação Inglesa) e que todos os caminhos de nossa história nos levam aos jogadores de críquete vitorianos do Palace em 1861, entre eles o grande W.G. Grace", considerado o pai do críquete moderno.

As autoridade futebolísticas ainda não confirmaram a validez da reivindicação do Crystal Palace. O Sheffield FC, modesto clube amador que atualmente compete na liga regional do norte da Inglaterra, é considerado pela Fifa o clube mais antigo do mundo, fundado em 1857.