Cuca diz que foi chamado de 'cabelo de boneca' e internet não perdoa

Após pedir demissão do São Paulo, o técnico Cuca se mostrou chateado com os xingamentos de torcedores durante e após a derrota por 1 a 0 para o Goiás, no Morumbi. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que foi chamado de "cabelo de boneca". O discurso acabou ganhando repercussão nas redes sociais e virou piada entre os internautas.

"Estou muito triste. Esperei 15 anos para voltar aqui. Mas são coisas do futebol. É a primeira vez em todos os clubes que estive que eu fui xingado. Foi a pior coisa que existe, dói demais. Um torcedor me chamou de cabelo de boneca", disse Cuca.

"Já passei duas vezes por Flamengo, duas no Fluminense, por Botafogo, Cruzeiro, Atlético-MG, Santos... Isso dói demais. A ideia de ir embora não é só minha. Se perguntasse para grande parte da torcida, ela ia querer. Se as coisas não estão fluindo, tem que dar espaço para outro. E minha vida vai continuar", completou o treinador.

Na web, os internautas deram destaque para a frase: "cabelo de boneca". "Agora o torcedor brasileiro passou dos limites, aonde já se viu xingar alguém de cabelo de boneca?", brincou um dos fãs em comentário feito no Twitter. "O que mas me intriga dessa demissão do Cuca é a história do cabelo de boneca ser real", reagiu outro.

Cucas se despede do São Paulo com 26 jogos: nove vitórias, dez empates e sete derrotas, 47,% de aproveitamento. O time está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro.

CONFIRA A REPERCUSSÃO:

Agora o torcedor brasileiro passou dos limites, aonde já se viu xingar alguém de cabelo de boneca?! https://t.co/KKr0UFNR6D — Fuderosos E.C. (@CFuderosos) September 26, 2019

Eu não posso negar que estou rindo do “cabelo de boneca” pic.twitter.com/JlZNOnXZWG — Advogato de Schrödinger?? (@soutoverso) September 26, 2019

carai chamaram o cuca de cabelo de boneca kkkkkkkkkk eu to rachando até agr — lucas (@nwymarjrr) September 26, 2019

Cabelo de boneca HUAHUAHUAHUAHUAHUAHUAHUA https://t.co/KfKwA74Qrg — O Gabigol tá pedindo™ (@gehfla_) September 26, 2019

“Fui xingado de cabelo de boneca” cuca, kkkkkkkkkkkkkkkkk mano kkkkkkkkkkkkk — JardelCamiloPalestra (@Jardel27115415) September 26, 2019

Cabelo de boneca kkkkkkk paulista xingando é engraçado kkkkkk — the chosen (@jpcrvg98) September 26, 2019

cabelo de boneca KJKKKKKKKKKKKKJKKKKKKK tnc ri demais https://t.co/4SyYc7lA87 — Ihanca (@ihancamara) September 26, 2019

chamaram o cuca de cabelo de boneca e ele não gostou KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK galera é foda, mano — M93 (@_magno93) September 26, 2019