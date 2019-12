Daniel Alves declara seu amor pelo São Paulo: 'Vale mais que qualquer título'

Daniel Alves usou seu perfil na rede social instagram para declarar o seu amor pelo São Paulo. O jogador voltou a comentar sobre a realização de um sonho de infância e como é especial a sensação de vestir a camisa do seu time do coração.

"Sim, o São Paulo é um sentimento que nunca morrerá, sobre tudo para aqueles que de verdade sentem essa sensação! Imaginem para uma criança que morava na roça, hoje poder sentir que realizou mais um sonho na sua vida... Muitos dirão: não conseguiu ganhar nada rsrs e eu replicarei; sim consegui, consegui realizar um sonho de criança e isso vale mais que qualquer título", escreveu.

Daniel fez a sua estreia no São Paulo no dia 18 de agosto, contra o Ceará, pela 15ª rodada do Brasileirão e era esperança da torcida na contribuição para conquista do título da competição. O tricolor não levantou a taça do nacional, mas garantiu uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2020 ao vencer o Internacional por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Morumbi.

O jogador publicou também um vídeo de um lance em que ele dá um chapéu no adversário. O post rendeu elogios de seus seguidores.