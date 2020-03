Daniel Alves acredita em 'melhoria nas pessoas' após o fim da pandemia

Daniel Alves, do São Paulo, está na lista de jogadores que treinam em casa devido ao novo coronavírus. Com tempo livre, o jogador decidiu fazer uma live em sua conta no Instagram nesta segunda-feira (23) e afirmou que acredita em uma "melhoria nas pessoas" após o fim da pandemia.

"Eu penso que não vai ser um melhor mundo, mas vai gerar uma melhoria nas pessoas. Pessoas más não vão deixar de existir, isso sempre vai ter, mas vai ter uma conscientização dura nas pessoas. Os valores não são as coisas que temos no quesito material, mas as coisas que temos dentro de nós", disse o atleta.

"Temos que pensar positivo, que tudo vai passar, é um aprendizado. Estamos meio perdidos. Temos dado valor a coisas que não valem", complementou Daniel Alves.

O jogador também afirmou que tem reinventado os seus treinos em casa. "Normalmente nós temos uma mentalidade para fazer exercícios, já fazemos isso todo dia. Não tem tempo ruim para fazer exercícios. Reduzimos, mas nos reinventamos nos treinos. Esses dias eu estava fazendo uns exercícios que são de animais. É muito divertido", conta.