Daniel Alves faz post sobre queimadas e pede respeito à natureza

No instagram de um jogador de futebol, você normalmente espera ver fotos deles nos jogos, treinos, viagens e com a família, mas Daniel Alves quebrou por um momento essa escrita nesta quinta-feira, ao se manifestar sobre as queimadas que estão acontecendo na Amazônia.

Na postagem, o lateral-direito do São Paulo cita o verde das florestas como uma esperança sendo perdida e afirma que todos cobram para ter seus direitos, mas não cobram seus deveres. Ao mesmo tempo, faz um alerta de que a destruição da naturezas trará consequências. Confira.

Nos comentários, algumas pessoas famosas o apoiaram, como o ex-jogador Seedorf e a apresentadora Adriane Galisteu. Ao mesmo tempo, alguns dos comentários mais curtidos de internautas eram criticando o presidente Jair Bolsonaro (PSL), que veem como responsável por afrouxar as proteções ambientais no país, incentivando as queimadas e o desmatamento.

As queimadas na Amazônia, principalmente em Rondônia, entraram na pauta de discussões dos brasileiros a partir da última segunda-feira, 19/07, quando foram apontadas como um dos fatores para o súbito escurecimento do céu no Mato Grosso do Sul, São Paulo e em outros estados, ainda durante as três e quatro horas da tarde. Bolsonaro se manifestou sobre o assunto nesta quarta, culpando ONGs pela situação.