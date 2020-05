Daniel Alves se veste de macaco para festejar aniversário de 37 anos

O meia Daniel Alves, do São Paulo, comemorou 37 anos nesta quarta-feira de uma maneira muito irreverente. Para celebrar a nova idade, o jogador fez uma festa temática de macaco. O camisa 10 do clube do Morumbi vestiu uma fantasia do animal e fez uma decoração especial para poder celebrar a data.

Em postagem na rede social, Daniel mostra que além de imitar os movimentos de um macaco, tinha um desenho do animal até mesmo no bolo da festa, que também foi decorado com as palavras "Good Crazy" (bom louco, em inglês). A expressão é sempre utilizada por Daniel Alves em postagens nas redes sociais.

Nas redes sociais, alguns amigos do meia o cumprimentaram pela data. Neymar foi um deles, ao fazer uma publicação em que escreveu: "Deus abençoe a sua vida e que te conserve demais. Te desejo todas as bênçãos desse mundo. O irmão que o futebol me deu". O jogador de vôlei Bruninho também se manifestou: "Deus te abençoe sempre! Felicidades e saúde".