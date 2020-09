Datena é escalado para narrar jogo do Campeonato Italiano na Band

O apresentador do "Brasil Urgente", José Luiz Datena, foi escalado para narrar o jogo entre Crotone e Milan, válido pela segunda rodada do Campeonato Italiano, neste domingo. A partida será exibida dentro do programa "Show do Esporte", às 13h. A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do UOL, e confirmada pelo Fera.

Datena é um dos principais nomes da Band, está familiarizado com transmissões esportivas e possui popularidade significativa. É por isso que a emissora resolveu escalá-lo para o jogo. Na semana passada, quando o programa retornou à TV, sua audiência variou entre um e dois pontos. Com a chegada do apresentador, a emissora espera melhorar esse índice.

O jornalista, que fez parte da tradicional equipe do Show do Esporte nos anos 80 e 90, participou recentemente de transmissões esportivas. Em 2016, ele narrou a maioria dos jogos de Portugal na Eurocopa e, em 2014, foi narrador titular dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.