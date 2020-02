David Luiz provoca companheiros no Arsenal e tem celular quebrado

O zagueiro brasileiro David Luiz causou muito com seus companheiros no Arsenal, da Inglaterra. Durante uma viagem de ônibus, o defensor aparece apertando o nariz dos jogadores que estão dormindo.

Após fazer a brincadeira com Eddie Nketiah, Bukayo Saka, Nicolas Pepe e Rob Holding, o zagueiro brasileiro teve seu celular quebrado após apertar o nariz de Joe Willock. O próprio David Luiz postou o vídeo em seu Instagram.

Na legenda do vídeo, ele comenta as reações dos companheiros. Quando fala sobre Joe Willock, o zagueiro escreveu "quebrou meu celular". O elenco do Arsenal está em Dubai, onde realiza a intertemporada neste mês. O próximo compromisso da equipe será no dia 16 de fevereiro, contra o Newcastle.