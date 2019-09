David Neres leva tapa na cara em comemoração e vira piada na web; assista

Durante a partida entre Ajax e Lille, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões, o meia Dusan Tadic acabou se empolgando durante a comemoração do primeiro gol da equipe e deu um tapa no rosto de David Neres. A reação do brasileiro acabou ganhando repercussão nas redes sociais.

Após o tapa, David Neres colocou a mão no rosto e recebeu um abraço de Dusan Tadic como pedido de desculpas. Será que o meia exagerou na comemoração? Confira o vídeo:

Nas redes sociais, o vídeo acabou virando piada. "O David Neres é engraçado demais, olha a cara dele", "conte comigo pra tudo, David Neres", "rindo com o tapa que o David Neres tomou", "Tadic só no amor bruto com o David Neres", comentaram alguns dos internautas.

O primeiro gol do Ajax aconteceu ainda no primeiro tempo da partida e foi marcado por Quincy Promes. Na segunda etapa, Edson Álvarez e Nicolás Tagliafico aumentaram a vantagem da equipe. O jogo segue com o placar de 3 a 0.

Confira a repercussão:

Conte comigo pra tudo, David Neres. https://t.co/HPWOnWonKd — dudu oliveira (@duduoliveiraaa) September 17, 2019

E a lapada q o David Neres tomou na cara — Raphael Diegues (@raphaeldiegues_) September 17, 2019

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk primeira vez que vi o David neres com o olho aberto mano https://t.co/ZZ9ZFoLLel — Otávio ˢᵖᶠᶜ (@Otaviospfc10) September 17, 2019

A cara do David Neres qnd tomou o tapão na cara — Lucão 97 (@97Lucao) September 17, 2019